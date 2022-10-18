Минобороны ФРГ пообещало предоставить Киеву новые вооружения

Глава Минобороны ФРГ пообещала предоставить Киеву новые вооружения в этом году

Германия предоставит Украине в этом году новое вооружение, включая гаубицы и броневики. Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, выступая на Берлинском форуме внешней политики, передает ТАСС.

«Еще в этом году будут поставлены танковые тягачи, бронированные машины "Динго", мостоукладчики, дополнительные танковые гаубицы, дополнительные РСЗО, системы по борьбе с беспилотниками», — пообещала глава немецкого Минобороны.

По словам Ламбрехт, это весомая поддержка для Украины. Она также отметила, что Берлин не намерен ослаблять усилия по оказанию военной помощи Киеву в зимний период.

Ранее стало известно, что Германия обсуждает возможность передачи Украине тяжелой бронетехники: танков Leopard 1 и Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и бронетранспортеров Fuchs. Leopard 2 называют грозой танков — они были приняты на вооружение в 1980-х годах для борьбы с советскими Т-64, Т-72 и Т-80. Последняя модификация A7 отличается прекрасным бронированием, эффективной системой управления огнем, дальнобойными прицелами, хорошими ходовыми качествами.