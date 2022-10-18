В Подмосковье решили более двух тысяч вопросов семей и близких мобилизованных

В Подмосковье помогли решить более 2 тысяч вопросов семей и близких мобилизованных

В Подмосковье помогли решить более 2 тысяч вопросов семей и близких мобилизованных жителей региона. О том, как ведется эта работа, губернатору доложила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

«Мы отрабатываем все обращения, которые приходят. Это соцсети, почта, горячая линия «122», чат-бот, другие источники. Информация также поступает от наших волонтеров, которые находятся и в центрах поддержки семей, и в пунктах размещения мобилизованных ребят, — сказала Екатерина Швелидзе. — С 26 сентября мы отработали более 2000 обращений — это то, что требует точечного включения. Ежедневно приходит порядка 150 вопросов, и на 70 процентов из них невозможно ответить шаблонно».

Министр отметила, что индивидуальный подход — главный принцип работы. Чаще всего люди спрашивают о выплатах, просят решить конкретный вопрос. Каждый случай разбирается отдельно. Активно помогают волонтеры, которые поддерживают связь с мобилизованными.

«Когда людей призывали по ошибке, к нам обращались родственники и вместе с военным комиссариатом и главами мы разбирались в каждой ситуации. Были случаи, когда близкие не понимали, куда отправили мужчину, где сейчас он находится. Много вопросов и по работе банковских карт, выплат, кредитных каникул, — рассказала Екатерина Швелидзе. — Наши сотрудники работают в мобилизационных пунктах. Эта работа, как и адресная помощь волонтеров на местах и в центрах поддержки семей, будет продолжена».