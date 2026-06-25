Врач назвала признаки опасной диареи

Колопроктолог Амаро: Диарея длительностью более 48-72 часов требует обращения к врачу

Колопроктолог Алина Амаро объяснила, когда диарея является безобидной, а когда она требует обращения к врачу. Опасные симптомы, на которые необходимо обратить внимание, врач назвала в разговоре с изданием Terra.

По словам Амаро, единичные эпизоды диареи не требуют обращения в больницу. Они могут возникнуть из-за погрешности в питании, вирусной инфекции, неправильно обработанной пищи, стресса, тревоги или в качестве побочного эффекта некоторых лекарств. В таких случаях достаточно пить много жидкости и соблюдать легкую диету, пояснила доктор.

Однако при диарее длительностью более 48-72 часов необходимо пройти обследование, подчеркнула она. Кроме того, специалистка призвала обращаться к врачу, если есть другие тревожные признаки, такие как высокая температура, кровь в стуле, обильное выделение слизи, рвота, слабость, головокружение, значительное снижение объема мочи, потеря веса и боль в животе.

Ранее врач Владимир Толстых рассказал, как правильно подготовиться к приему проктолога. По его словам, если у человека есть запоры, необходимо воспользоваться микроклизмой.