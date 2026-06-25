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10:31, 25 июня 2026Интернет и СМИ

Жителей Москвы предупредили об ограничении мобильного интернета

Mash сообщил об ограничении мобильного интернета в Москве 25 июня
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве в четверг, 25 июня, возможны ограничения мобильного интернета. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Утверждается, что об ограничениях жителей столицы предупредили операторы связи. При этом доступ к государственным сервисам сохранится, а функции звонков и СМС будут работать в обычном режиме, добавили в издании.

Ранее сообщалось, что в работе стримингового сервиса Twitch в России произошел сбой. Ресурсы по отслеживанию сбоев зафиксировали более двух тысяч жалоб на проблемы у платформы.

Перед этим, 22 июня, стало известно о масштабном сбое у ряда крупных интернет-сервисов. Так, в ряде стран перестала работать соцсеть X, а в США возникли проблемы с доступом сразу к нескольким площадкам.

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