США уточнили позицию по участию НАТО в конфликте на Украине

Постпред США Смит: НАТО не должна принимать прямого участия в конфликте на Украине

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит уточнила позицию по участию альянса в конфликте на Украине. Об этом она рассказала в беседе с немецким телеканалом ZDF.

Как отметила постпред, НАТО «очень рано приняла решение не становиться стороной в войне», и на данный момент этой точки зрения придерживаются все страны-члены альянса. При этом она напомнила, что США и Германия поддерживают Киев индивидуально. «Существует военная и экономическая поддержка, но НАТО не должна принимать непосредственного участия, и в этом я не вижу изменения позиции», — заявила Смит.

По мнению американского постпреда, альянс «ясно выразил свою позицию», и в настоящее время она вряд ли могла бы измениться.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Североатлантический альянс вовлечен в украинский конфликт. Она пояснила, что Вооруженные силы РФ на Украине ведут борьбу с подразделениями украинской армии, подготовленными альянсом. Это, по ее мнению, позволяет России набираться опыта борьбы «фактически с армией НАТО».