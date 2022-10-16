В Киеве заявили о вовлеченности НАТО в конфликт на Украине

Вице-премьер Украины Стефанишина: Россия фактически ведет борьбу с армией НАТО

Североатлантический альянс вовлечен в украинский конфликт, признала вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. Об этом она заявила в интервью изданию Newsweek.

Она пояснила, что Вооруженные силы РФ на Украине ведут борьбу с подразделениями украинской армии, подготовленными НАТО. По мнению Стефанишиной, проходящая на Украине специальная военная операция позволяет России набираться опыта борьбы «фактически с армией НАТО», обученной в соответствии со стандартами альянса и оснащенной его новейшей военной техникой.

Чем больше нерешительности демонстрирует демократический мир, тем сильнее становится Российская Федерация Ольга Стефанишина вице-премьер Украины

НАТО пообещало «помогать Украине, но не более»

Ранее экс-госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что в ходе конфликта Украина фактически стала членом НАТО, даже если это не будет оформлено официально. Он также отметил, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае военного конфликта Североатлантический альянс должен следовать пятой статье своего устава, согласно которой блок обязан защищать своих партнеров.

Но что касается Украины — она не член альянса, поэтому мы продолжим помогать ей, но не более Йенс Столтенберг генсек НАТО

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, Вашингтон не желает эскалации вероятного военного конфликта с Россией на Украине и не собирается отправлять американские войска на украинскую территорию.

В США допустили распад НАТО из-за антироссийского курса

Вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл предрек США катастрофические последствия, если Украина вступит в НАТО. В частности, членство Украины в альянсе повлекло бы большие материальные вложения со стороны США. Колдуэлл указал, что размер первоначальных затрат мог бы доходить до 27 миллиардов долларов, а расходы американских налогоплательщиков составили бы до 11 миллиардов. Кроме того, подобное развитие событий значительно повышает риск ядерной катастрофы, отметил он.

Аналогичное мнение высказывал полковник в отставке и бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор. Он подчеркивал, что никто из членов альянса, кроме Польши, не заинтересован в войне с Россией. «Если мы будем продолжать придерживаться этой линии, мы увидим, как НАТО просто-напросто распадется на части и исчезнет», — заявил он.

Стратегические учения и угроза Третьей мировой

В то же время стало известно, что НАТО собирается провести плановые учения по ядерному сдерживанию вопреки спецоперации. По словам генсека альянса, они были запланированы еще до начала конфликта России и Украины.

В России, в свою очередь, прокомментировали решение НАТО. По словам депутата Госдумы «Единой России» Олега Морозова, подобные учения приближают мир к войне. Он подчеркнул, что слово «плановые» здесь второстепенно. «Очевидно, что в условиях обмена риторикой, где присутствует угроза ядерной войны, любые подобные учения двигают мир на шаг ближе к войне», — считает депутат. Морозов добавил, что Россия не оставит эти учения без внимания и ответит «усиленной готовностью».

Кроме того, заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов предупредил, что в случае приема Украины в НАТО ситуация может обернуться Третьей мировой войной.