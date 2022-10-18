Польша высказалась о возобновлении импорта российского угля

Министр климата Анна Москва: Польша не видит возможности возобновления импорта угля из РФ

Польша не видит возможности возобновления импорта угля из России, сказала министр климата и окружающей среды республики Анна Москва в эфире радиостанции Zet.

«Мы не хотим никаких энергоресурсов, никакого финансирования России, а во-вторых, следующий сезон будет намного проще, мы можем импортировать, увеличиваем добычу», — заявила она.

Москва добавила, что закупки угля из России будут снижать безопасность Польши. «Любая поддержка Российской Федерации противоречит нашей безопасности», — подчеркнула министр.

Запасов угля, заказанных Польшей, должно хватить даже на очень холодную зиму, сказал ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. При этом он отметил, что цены на уголь высокие, доступность для населения — ограничена, однако власти проблему решают, стремясь ограничить цену.

Польша ввела эмбарго на уголь из России, однако увеличила собственную добычу и нарастила закупки в других странах — Австралии, Индонезии, Колумбии, ЮАР.