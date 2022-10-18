Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что республика открыла границы для всех субъектов России

Донецкая народная республика (ДНР) открыла границы для всех субъектов России во вторник, 18 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, с 13:00 18 октября по его поручению Министерство государственной безопасности ДНР открыло все пункты перехода с других территорий России. Кроме того, Пушилин отметил, что пограничный контроль на пунктах пропуска больше осуществляться не будет.

Ранее в октябре он сообщил, что между ДНР и Ростовской областью был отменен таможенный контроль после подписания конституционного закона о вхождении республики в состав России. Он отметил, что граница сменила статус с государственной на административную.

5 октября Путин подписал конституционные законы о вхождении в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. 3 октября за ратификацию договоров о включении регионов в состав России проголосовала Госдума, 4 октября документы одобрил Совет Федерации.