Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:58, 18 октября 2022Путешествия

ДНР открыла границы для всех субъектов России

Врио главы ДНР Пушилин сообщил, что республика открыла границы для всех субъектов России

Фото: РИА Новости

Донецкая народная республика (ДНР) открыла границы для всех субъектов России во вторник, 18 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, с 13:00 18 октября по его поручению Министерство государственной безопасности ДНР открыло все пункты перехода с других территорий России. Кроме того, Пушилин отметил, что пограничный контроль на пунктах пропуска больше осуществляться не будет.

Ранее в октябре он сообщил, что между ДНР и Ростовской областью был отменен таможенный контроль после подписания конституционного закона о вхождении республики в состав России. Он отметил, что граница сменила статус с государственной на административную.

5 октября Путин подписал конституционные законы о вхождении в состав России четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. 3 октября за ратификацию договоров о включении регионов в состав России проголосовала Госдума, 4 октября документы одобрил Совет Федерации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос об указе Путина о завершении частичной мобилизации
В районе падения самолета Су-34 рядом с жилой многоэтажкой объявили траур
Названы районы Москвы с подешевевшими новостройками
Внедрение сетей 5G в России подорожает
Раскрыты главные ошибки при окрашивании седины
В Чехии заявили о росте уверенности в возможности обойтись без газа из России
Собравшаяся в отпуск няня случайно взяла с собой ребенка без ведома родителей
Киев рассмотрит разрыв отношений с Ираном
В Совфеде оценили вероятность блокировки YouTube в России
Стало известно о пострадавшей из-за удара ВСУ по двум российским поселкам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.