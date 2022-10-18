Пандемия снизила ожидаемую продолжительность жизни

Nature Human Behavior: пандемия снизила продолжительность жизни в США и Восточной Европе

Ученые Оксфордского центра демографических наук Леверхалма и Института демографических исследований Макса Планка показали, что пандемия COVID-19 привела к рекордному падению ожидаемой продолжительности жизни. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Human Behavior.

Исследователи проанализировали данные об уровнях смертности от любых причин в 29 странах, включая страны Европы, США и Чили, начиная с 2019 года. Это позволило оценить ожидаемую продолжительность жизни — показатель средней продолжительности жизни в предстоящие годы, если предположить, что уровень смертности останется таким же, как в рассматриваемые годы.

Предыдущие эпидемии, охватывающие множество стран, характеризовались довольно быстрым восстановлением ожидаемой продолжительности жизни. Но масштабы смертности от COVID-19 опровергают мнение, что пандемия оказала на продолжительность жизни не большее влияние, чем глобальные вспышки гриппоподобных заболеваний.

Исследователи обнаружили, что в большинстве стран Западной Европы ожидаемая продолжительность жизни действительно относительно быстро восстановилась после резкого снижения в 2020 году. Так, Швеция, Швейцария, Бельгия и Франция вернулись к допандемийному уровню 2019 года. Однако в Восточной Европе и США за тот же период наблюдалось устойчивое и существенное ухудшение показателей ожидаемой продолжительности жизни.

По словам ученых, разрыв между в ожидаемой продолжительности жизни в Восточной и Западной Европе во время COVID-19 отражает падение демографических показателей в странах, которые имели более низкий уровень ожидаемой продолжительности жизни еще до пандемии. Болгария пострадала больше всего: ожидаемая продолжительность жизни снизилась почти на 43 месяца за два года пандемии.

Страны с более высокой долей полностью вакцинированных людей имели меньший дефицит ожидаемой продолжительности жизни. Таким странам, как Швеция, Швейцария, Бельгия и Франция, удалось восстановить ожидаемую продолжительность жизни до допандемийного уровня с помощью вакцин и других мер по защите как пожилого, так и молодого населения.