Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:01, 18 октября 2022Экономика

Европейские банки массово прекратили прием SWIFT-платежей из России

«Известия»: европейские банки массово прекратили прием SWIFT-переводов из России

Фото: Pixabay

На фоне ужесточения санкций против России европейские банки массово прекратили принимать SWIFT-переводы из российских банков. Об этом «Известиям» рассказали в финорганизациях.

В S-BANK такие операции стали блокировать с начала спецоперации, а LHV Pank провел последний платеж из РФ в конце августа. При этом россияне начали массово жаловаться на невозможность отправить SWIFT-переводы в эти европейские банки.

В основном средства возвращались обратно на счет отправителя в срок от двух до 26 дней и за вычетом комиссии, однако иногда деньги «исчезали», отмечает издание.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что России нужно полностью отказаться от зарубежной системы платежей SWIFT. По его словам, вместо SWIFT надо создать «систему расчетов, основанную на национальных валютах и на "несвифтовых" системах передачи информации».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Число погибших при крушении истребителя в Ейске выросло до шести человек
В ОАЭ раскритиковали слова Борреля об окружающих Европу «джунглях»
На Украине предложили ликвидировать Международный комитет Красного Креста
Европейские банки массово прекратили прием SWIFT-платежей из России
В офисе Зеленского заявили о найденном Россией «ключике» к ПВО Украины
Блинкен заявил о необходимости руководства США в мире
Exxon полностью ушла из России после создания нового оператора «Сахалина-1»
Блинкен объяснил конкуренцию США и Китая
Трасс отказалась подавать в отставку с поста премьера
Новый «Каракурт» вышел на испытания в море
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.