Европейские банки массово прекратили прием SWIFT-платежей из России

«Известия»: европейские банки массово прекратили прием SWIFT-переводов из России

На фоне ужесточения санкций против России европейские банки массово прекратили принимать SWIFT-переводы из российских банков. Об этом «Известиям» рассказали в финорганизациях.

В S-BANK такие операции стали блокировать с начала спецоперации, а LHV Pank провел последний платеж из РФ в конце августа. При этом россияне начали массово жаловаться на невозможность отправить SWIFT-переводы в эти европейские банки.

В основном средства возвращались обратно на счет отправителя в срок от двух до 26 дней и за вычетом комиссии, однако иногда деньги «исчезали», отмечает издание.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что России нужно полностью отказаться от зарубежной системы платежей SWIFT. По его словам, вместо SWIFT надо создать «систему расчетов, основанную на национальных валютах и на "несвифтовых" системах передачи информации».