Украина попросит Израиль о передаче систем ПВО

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что республика попросит Израиль о передаче систем ПВО

Во вторник, 18 октября, Украина официально обратится к Израилю с просьбой о безотлагательной передаче Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил во время онлайн-брифинга, сообщает «РБК-Украина».

Глава МИД напомнил, что ранее уже обращался с аналогичной просьбой к странам Европейского союза (ЕС) и США. Он также добавил, что Украина предложит Израилю «начать качественное сотрудничество» для получения Киевом соответствующих технологий.