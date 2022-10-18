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16:26, 18 октября 2022Бывший СССР

Украина попросит Израиль о передаче систем ПВО

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что республика попросит Израиль о передаче систем ПВО

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Во вторник, 18 октября, Украина официально обратится к Израилю с просьбой о безотлагательной передаче Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил во время онлайн-брифинга, сообщает «РБК-Украина».

Глава МИД напомнил, что ранее уже обращался с аналогичной просьбой к странам Европейского союза (ЕС) и США. Он также добавил, что Украина предложит Израилю «начать качественное сотрудничество» для получения Киевом соответствующих технологий.

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Алевтина Запольская
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