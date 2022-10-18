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15:05, 18 октября 2022Экономика

Госдума поддержала введение универсального пособия для беременных женщин и детей

ГД приняла в первом чтении проект закона об универсальном пособии для беременных и детей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Госдума приняла в первом чтении проект закона об универсальном пособии на выплаты беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Данная мера поддержки затронет семьи, в которых воспитываются более девяти миллионов детей, подчеркнули авторы инициативы. Пособие будет предоставлять беременным россиянам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума.

«Величина пособия (...) будет зависеть от дефицита дохода семьи и составлять 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума для детей (при назначении универсального пособия гражданам, имеющим детей) — или 50 %, 75 % или 100 % регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (при назначении универсального пособия беременной женщине)», — сказано в сообщении.

Выплаты будут осуществляться за счет средств федерального бюджета, а также региональных бюджетов, которые в форме субвенции будут передавать в Фонд пенсионного и соцстрахования. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Ермилова предупредила россиян, что с 26 октября ряд пособий, начисление которых осуществляется на карты «Мир», расширится. В частности, изменения коснутся государственной социальной помощи и компенсации расходов.

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Варвара Кошечкина
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