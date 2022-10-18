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18:23, 18 октября 2022Мир

Хорватия выступила против подготовки украинских военных на территории страны

Президент Хорватии выступил против подготовки украинских военных на территории страны
Зоран Миланович

Зоран Миланович. Фото: Antonio Bronic / Reuters

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против подготовки украинских военных на территории своей страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не поддерживаю эту идею, потому что я не поддерживаю вовлечение Хорватии в эту войну больше, чем следовало бы. Я как верховный главнокомандующий этого не одобряю», — подчеркнул хорватский лидер.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС в рамках одобренной 17 октября тренировочной миссии подготовит 15 тысяч украинских солдат. Глава евродипломатии подтвердил, что мандат миссии рассчитан на два года. Боррель также указал, что помощь украинской стороне остается главным приоритетом Евросоюза.

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Анжелика Бережная
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