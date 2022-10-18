Хорватия выступила против подготовки украинских военных на территории страны

Президент Хорватии выступил против подготовки украинских военных на территории страны

Президент Хорватии Зоран Миланович выступил против подготовки украинских военных на территории своей страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не поддерживаю эту идею, потому что я не поддерживаю вовлечение Хорватии в эту войну больше, чем следовало бы. Я как верховный главнокомандующий этого не одобряю», — подчеркнул хорватский лидер.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС в рамках одобренной 17 октября тренировочной миссии подготовит 15 тысяч украинских солдат. Глава евродипломатии подтвердил, что мандат миссии рассчитан на два года. Боррель также указал, что помощь украинской стороне остается главным приоритетом Евросоюза.