Появились подробности наезда российского космонавта на пешехода

Сбивший пешехода космонавт Артемьев сам вызвал пострадавшему скорую помощь

Известный российский космонавт Олег Артемьев, который сбил мужчину на пешеходном переходе на улице Богомолова в подмосковном Королеве, сам вызвал скорую помощь пострадавшему. Подробности наезда в Подмосковье появились в Telegram-канале издания Daily Storm.

Стало известно, что пострадавший пешеход был нетрезв. В свою очередь Артемьев прошел медосвидетельствование, которое показало, что водитель не употреблял алкоголь. Помимо этого, космонавт активно сотрудничает со следствием и выразил соболезнования пострадавшему.

По версии Артемьева, которой он поделился со следствием, он не заметил сбитого им человека на плохо освещенной дороге, в результате чего совершил наезд. Отмечается, что пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

О ДТП с участием известного космонавта стало известно утром 18 октября. В «Роскосмосе» подтвердили, что пострадавший — сотрудник Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Его госпитализировали в Щелково с переломами.