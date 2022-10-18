Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:54, 18 октября 2022Россия

Появились подробности наезда российского космонавта на пешехода

Сбивший пешехода космонавт Артемьев сам вызвал пострадавшему скорую помощь

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Известный российский космонавт Олег Артемьев, который сбил мужчину на пешеходном переходе на улице Богомолова в подмосковном Королеве, сам вызвал скорую помощь пострадавшему. Подробности наезда в Подмосковье появились в Telegram-канале издания Daily Storm.

Стало известно, что пострадавший пешеход был нетрезв. В свою очередь Артемьев прошел медосвидетельствование, которое показало, что водитель не употреблял алкоголь. Помимо этого, космонавт активно сотрудничает со следствием и выразил соболезнования пострадавшему.

По версии Артемьева, которой он поделился со следствием, он не заметил сбитого им человека на плохо освещенной дороге, в результате чего совершил наезд. Отмечается, что пешеход перебегал дорогу в неположенном месте.

О ДТП с участием известного космонавта стало известно утром 18 октября. В «Роскосмосе» подтвердили, что пострадавший — сотрудник Центра подготовки космонавтов (ЦПК). Его госпитализировали в Щелково с переломами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Следствие назвало основную версию крушения Су-34 в Ейске
Российское импортозамещение предложили сделать частично убыточным
Обломки упавшего самолета Су-34 возле многоэтажки в Ейске показали на видео
Правительство изменило требования для компаний с мобилизованными сотрудниками
Появились подробности наезда российского космонавта на пешехода
Клубы итальянской Серии А заинтересовались 17-летним футболистом «Локомотива»
В «Роскосмосе» прокомментировали ДТП с участием космонавта Артемьева
Владелец Louis Vuitton испугался летать на частном самолете
На Украине допустили веерные отключения электроэнергии
Россияне бросились покупать один вид товаров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.