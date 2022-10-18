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20:07, 18 октября 2022Силовые структуры

Санитар российского пансионата для пожилых людей избил до смерти постояльца

В Подольске отправили в СИЗО 27-летнего санитара дома престарелых за убийство постояльца

Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области

В Подольске суд арестовал 27-летнего санитара пансионата по уходу за пожилыми людьми за убийство постояльца учреждения. Об этом во вторник, 18 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По данным ведомства, 12 октября в доме престарелых поселка Александров фигурант поссорился с пожилым мужчиной. Тогда обвиняемый избил потерпевшего по голове и попытался задушить, нанеся смертельные травмы.

Правоохранители задержали санитара: он признал вину. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Тверской области арестовали мужчину, избившего до смерти родственника во время ссоры.

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Екатерина Власова
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