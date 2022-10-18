Минторг США отозвал экспортные привилегии у российской авиакомпании

Reuters: Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании «Уральские авиалинии»

Министерство торговли США отозвал экспортные привилегии у российской авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом сообщает Reuters.

Решение Соединенные Штаты обосновывают тем, что компания якобы нарушила экспортные ограничения, введенные в отношении России.

Меры являются временными, они действует в течение шести месяцев и могут быть продлены. После отзыва экспортных привилегий «Уральские авиалинии» лишаются права участвовать в сделках, попадающих под действие правил экспортного урегулирования США, в том числе экспорт, реэкспорт, и реэкспорт американских товаров из третьих стран.

В июне Министерство торговли США приняло решение отозвать экспортные привилегии у трех российских авиакомпаний, Nordwind Airlines, «Победы» и S7 Airlines. В конце мая американский Минторг отозвал экспортные привилегии у авиакомпании «Россия», также ссылаясь на нарушения. В апреле привилегий на 180 дней были лишены «Аэрофлот», Utair и Azur Air.

