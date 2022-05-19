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Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота»

«Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии» попали под британские санкции

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российские авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии» попали под санкции Великобритании, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованный МИД страны документ. Введенные ограничения предполагают заморозку их активов.

«ПАО "Аэрофлот" является крупнейшей авиакомпанией в России. Она получает выгоду от российского правительства и оказывает ему поддержку, осуществляя деятельность в стратегически важной сфере транспорта. Поскольку она принадлежит российскому государству, она также осуществляет деятельность в качестве юридического лица, аффилированного с правительством России», — пояснили решение в ведомстве.

«Аэрофлот» наряду с Utair и Azur Air с начала апреля уже находится под санкциями Минторга США. На 180 дней компании лишили экспортных привилегий — меру мотивировали нарушениями экспортного контроля США в отношении России. «Эти три постановления о временном отказе [в экспортных привилегиях] лишают эти авиакомпании права участвовать в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования [США], включая экспорт и реэкспорт из Соединенных Штатов», — заявил тогда Минторг.

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После начала спецоперации в Украине США ужесточили ограничения на экспорт в Россию микроэлектроники, телекоммуникационного оборудования, авионики и деталей для воздушных судов.
Минторг ввел новые требования по лицензированию в рамках экспортного контроля. Мера коснулась также датчиков, навигационного оборудования, морского оборудования и компонентов для воздушных судов с использованием американских технологий.

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Софья Ермакова
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