Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США ввели санкции против трех российских авиакомпаний

Минторг США ввел экспортные санкции в отношении «Аэрофлота», Utair и Azur Air

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Министерство торговли США ввело санкции в отношении трех российских авиакомпаний. Как уточняется на сайте ведомства, «Аэрофлот», Utair и Azur Air на 180 дней будут лишены экспортных привилегий.

Принятие упомянутых мер списали на «продолжающиеся экспортные нарушения, связанные с комплексным экспортным контролем в отношении России», введенным Минторгом США.

«Эти три постановления о временном отказе [в экспортных привилегиях] лишают эти авиакомпании права участвовать в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования [США], включая экспорт и реэкспорт из Соединенных Штатов», — пояснили в министерстве.

Комментируя принятое решение, министр торговли Джина Раймондо указала, что «Аэрофлот», Utair и Azur Air будут лишены не только доступа к продукции из США, но и реэкспорта американских товаров из-за рубежа.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал санкционное давление на Россию экономической войной. По его словам, сейчас перед правительством и парламентом страны стоят исторические вызовы, которые можно преодолеть только скоординированной работой всех органов власти.

Он также отметил, что правительство страны осознает серьезность санкций и не имеет шапкозакидательных настроений. При этом он убежден в том, что кабмин, сплотившись, сможет преодолеть сложности, с которыми столкнулась Россия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Греции оценили выступление перед парламентом бойцов «Азова»
Мужчина попытался надругаться над посетительницей фастфуда в Москве
Парфюмер назвала самые привлекательные для противоположного пола ароматы
Названы четыре главных разрушающих дружбу причины
Минфин назвал кражей заморозку резервов России за рубежом
Названы актуальные в любое время года модные летние тренды
Вооруженные силы России взяли под контроль приборостроительный завод на Украине
Минобороны заявило о совместной разработке оружия Украиной и НАТО
Олимпийская чемпионка ответила поддержавшему отстранение россиян Клебо
Женщина заказала пиццу в службе спасения и спасла себе жизнь
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.