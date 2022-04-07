США ввели санкции против трех российских авиакомпаний

Минторг США ввел экспортные санкции в отношении «Аэрофлота», Utair и Azur Air

Министерство торговли США ввело санкции в отношении трех российских авиакомпаний. Как уточняется на сайте ведомства, «Аэрофлот», Utair и Azur Air на 180 дней будут лишены экспортных привилегий.

Принятие упомянутых мер списали на «продолжающиеся экспортные нарушения, связанные с комплексным экспортным контролем в отношении России», введенным Минторгом США.

«Эти три постановления о временном отказе [в экспортных привилегиях] лишают эти авиакомпании права участвовать в сделках, подпадающих под действие правил экспортного регулирования [США], включая экспорт и реэкспорт из Соединенных Штатов», — пояснили в министерстве.

Комментируя принятое решение, министр торговли Джина Раймондо указала, что «Аэрофлот», Utair и Azur Air будут лишены не только доступа к продукции из США, но и реэкспорта американских товаров из-за рубежа.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал санкционное давление на Россию экономической войной. По его словам, сейчас перед правительством и парламентом страны стоят исторические вызовы, которые можно преодолеть только скоординированной работой всех органов власти.

Он также отметил, что правительство страны осознает серьезность санкций и не имеет шапкозакидательных настроений. При этом он убежден в том, что кабмин, сплотившись, сможет преодолеть сложности, с которыми столкнулась Россия.