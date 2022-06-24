США отозвали экспортные привилегии у трех российских авиакомпаний

Минторг США отозвал экспортные привилегии у трех российских авиакомпаний

Министерство торговли США приняло решение отозвать экспортные привилегии у трех российских авиакомпаний, Nordwind Airlines, «Победы» и S7 Airlines, сообщает Reuters.

Вашингтон заявил о предполагаемом нарушении компаниями ограничений в отношении России, меры введены на полгода и могут быть продлены.

В конце мая американский Минторг отозвал экспортные привилегии у авиакомпании «Россия», также ссылаясь на нарушения. Ограничения должны оставаться в силе в течение 180 дней, после чего может быть принято решение об их продлении.

В американском ведомстве тогда пояснили, что стремятся лишить Россию ресурсов, необходимых ей для специальной военной операции, и подобные меры должны способствовать соответствующей цели. В апреле привилегий на 180 дней были лишены и «Аэрофлот», Utair и Azur Air.

После начала специальной военной операции на Украине США ужесточили ограничения на экспорт в Россию в том числе и деталей для воздушных судов. Минторг ввел новые требования по лицензированию в рамках экспортного контроля. Мера коснулась также датчиков, навигационного оборудования, морского оборудования и компонентов для воздушных судов с использованием американских технологий.