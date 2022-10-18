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16:44, 18 октября 2022Мир

Решение Эстонии признать Россию спонсором терроризма назвали бессмысленным

Аналитик Асафов заявил, что приравнивание России к спонсору терроризма бессмысленно

Фото: Vlad Karkov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Признание Эстонией России государством — спонсором терроризма является бессмысленным, поскольку присвоение данного статуса является частью американского законодательства. Соответственно, в случае других стран это не имеет никакой юридической силы и видимых последствий. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

Рийгикогу — однопалатный парламент Эстонии — утвердил заявление с осуждением вхождения новых регионов в состав России. Кроме того, Россию признали «государством — спонсором терроризма».

«Что характерно, сам статус государства — спонсора терроризма — это часть законодательной базы США из комплекса по обороне, — сказал Асафов. — В их правовых рамках данный статус влечет за собой меры по дипломатическому взаимодействию и особо жесткому санкционному давлению. Последователи США, в свою очередь, просто копируют этот метод, не до конца понимая его смысл. Сомневаюсь, что у Эстонии и Латвии есть собственный проработанный законодательный блок, аналогичный американскому».

Политолог предположил, что в данном случае речь идет только о сигнале для США и призыве к американским властям последовать примеру Латвии и Эстонии, признав Россию спонсором терроризма.

«По тому же пути могут пойти и все остальные страны Балтии, включая Польшу — именно они являются локомотивами американской политики на европейском континенте. Но в правовом поле смысла здесь нет», — заключил Асафов.

Напомним, в июле американский сенат принял резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию страной — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

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Наталия Белова
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