Оценены последствия отказа от российского газа для «зеленой повестки» Европы

Сенатор Пушков: «ледяная война» Запада с Россией означает гибель «зеленой повестки» Европы

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил последствия отказа от российского газа для «зеленой повестки» Европы.

Сенатор отметил, что нынешняя конфронтация оставила позади противостояние времен холодной войны, началась «ледяная война» Запада с Россией.

По его словам, такое положение дел означает гибель для европейской «зеленой повестки». «Все рассуждения о зеленой энергетике в условиях потери российской нефти и российского газа — не более, чем демагогия. Невозможно отказаться от российских энергоресурсов и пытаться двигаться по "зеленому" пути», — подчеркнул Пушков.

Ранее портал Tagesschau сообщил, что в связи с высокими ценами на энергоносители и дефицитом дров в Германии из лесов стали активно воровать древесину. Отмечается, что в 2021 году стоимость кубометра древесины составляла порядка 60-70 евро, а в настоящее время, исходя из некоторых предложений, цена достигает порядка 200 евро.

