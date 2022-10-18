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18:14, 18 октября 2022Экономика

В ЦБ раскрыли опасность закупок золота

Зампред ЦБ Заботкин: накапливать золото в международных резервах страны нецелесообразно

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Покупка золота для пополнения международных резервов России сейчас не имеет смысла, заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин. Его слова приводит «Интерфакс».

«С точки зрения накопления золота в золотовалютных резервах — это то, что в настоящий момент нецелесообразно», — рассказал он. Такой способ может привести к росту денежной массы и, соответственно, спровоцировать инфляцию, раскрыл опасность закупок золота для резервов Заботкин.

Зампред регулятора добавил, что в марте-апреле текущего года ЦБ покупал золото, чтобы стабилизировать ситуацию со спросом и предложением. «Были произведены закупки золота, они были не в очень большом объеме, это происходило в марте-апреле, когда действительно рынок был крайне дезориентирован и когда кроме нас, на самом деле, на рынке покупателей в принципе не было», — добавил он. Банк России прибегнул к мере после решения прекратить покупку драгоценного металла у кредитных организаций для удовлетворения внутреннего спроса на этот актив.

В начале октября российские банки зафиксировали рост спроса граждан на вложения в драгоценные металлы, в том числе в золото. Например, с начала года клиенты Сбербанка купили золота в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Мария Грушко
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