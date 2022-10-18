Инвесторам дали совет в условиях «криптозимы»

Инвестор Русяев назвал «криптозиму» лучшим временем для вложений

С учетом ситуации в мире криптовалюта остается инструментом, который принадлежит только инвестору, считает юрист и эксперт по криптовалюте Илья Русяев. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что наступившая «криптозима» — лучшее время для подобных инвестиций.

Раньше распространенным экспертным мнением было не вкладывать в криптовалюту те деньги, которые вы не готовы потерять, указал Русяев. Однако времена меняются, добавил он. Он указал на то, что сегодня традиционные финансовые инструменты переживают не меньший кризис, чем криптовалюты, и в первую очередь кризис доверия.

С учетом текущей мировой турбулентности крипта остается тем, инструментом, который принадлежит только вам. Но его нужно осваивать, чтобы избежать рисков потерь из-за отсутствия базовых навыков обращения Илья Русяев эксперт по криптовалюте

«Многие опытные инвесторы уже давно диверсифицируют свой портфель на 5-7% в криптовалюту. Можно ожидать, что в ближайшем будущем все больше людей будут знакомиться с криптой и пользоваться ей», — предположил эксперт.

Русяев сообщил, что рынок криптовалют просел от своих максимумов на 70 процентов. «С точки зрения разумного инвестора — это хорошее время, чтобы заходить в него», — счел специалист.

Идет криптозима, и никто не знает, сколько она продлится Илья Русяев эксперт по криптовалюте

BTC и ETH — хорошие варианты для покупки на долгосрочную перспективу, считает Русяев. Также интересны проекты, за которыми стоят сильные, технологичные команды развития, указал он. Эксперт по криптовалюте добавил, что для таких вложений нужно иметь хорошую экспертизу.

«Сейчас наступило то время, когда спекулятивная функция инструмента уходит на второй план, а на первый выходит его децентрализованная ценность. В итоге выгоду от приобретения крипты можно выразить не в разнице между курсами покупки и продажи, а в том, что купленные монеты на вашем личном кошельке не могут быть заблокированы, а доступ к ним сохранится в любой точке мира, где есть интернет», — резюмировал Русяев.

Согласно новому пакету санкций, Евросоюз запретил россиянам пользоваться криптовалютными услугами на его территории, в том числе создавать учетные записи и хранить цифровые активы в криптокошельках. Теперь запрет касается любых сумм — до этого жители России не могли держать на кошельках более 10 тысяч евро.

Ранее крупный сервис криптовалютных кошельков Blockchain.com предупредил о блокировке учетных записей российских пользователей. Им предоставили возможность вывести средства со счетов до 27 октября.