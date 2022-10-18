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13:57, 18 октября 2022Экономика

Европу предупредили об обратном эффекте от введения потолка цен на газ из России

Экономист Скрябин: введение потолка цен на газ из России может дать скачок цен на топливо

Фото: Christian Charisius / Reuters

Введение потолка цен на российский газ может повлечь за собой резкий рост цены на топливо в Европе, считает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, как введение потолка цен повлияет на свободный рынок и назвал приемлемый уровень стоимости за российский газ.

По словам Скрябина, в Евросоюзе понимают, что от введения потолка цен на газ может случиться обратный эффект и стоимость топлива начнет резко расти. В этом заключается причина, по которой страны-члены объединения не готовы пойти на этот шаг.

«Теоретически, конечно, можно ввести любые ценовые потолки на любой импортируемый товар, однако, надо понимать и оценивать последствия такого шага, — высказался Скрябин. — Мне кажется комментарий представителей России относительно того, что нефть, например, не будет продаваться странам, присоединившимся к "потолку цен" ясно дает понять, что в случае установления потолков для газа речь также пойдет о приостановке поставок».

Сейчас порядка 20 миллиардов кубометров газа по прежнему поставляются в Европу через Украину и Турецкий поток. Так же введение потолка на газ не обрадует и других поставщиков газа в ЕС. Поэтому эффект от введения потолка может быть обратным — резкий рост цены на газ в Европе из-за снижения объемов поставки газа

Дмитрий Скрябинфинансовый аналитик

В Европе понимают, что не готовы оказать такое давление на Россию и не готовы справиться с непредсказуемыми последствиями от этого шага.

«Если говорить об приемлемом уровне цены, то, конечно, уровень в 500 долларов за тысячу кубометров экономически выгоден, однако, это больше политический вопрос и вопрос правил игры», — указал Скрябин.

Если вводятся ограничения в одностороннем порядке, это нарушает принципы свободной экономической торговли и может приводить к ответным действиям либо к снижению или прекращению торговли

Дмитрий Скрябинфинансовый аналитик

Покупатель может диктовать цену в том случае, если он уверен в заменимости данного товара альтернативными, указал специалист. «Не думаю что газ в данном случае заменим в существенном объеме», — добавил он.

Ранее ЕС отказался от планов по введению потолка цен на газ из-за внутренних разногласий и возможных проблем с поставками, пишет Bloomberg со ссылкой на проект пакета экстренных мер по борьбе с энергокризисом Европейской комиссии (ЕК). Во избежание резких колебаний цен на газ ЕК предложит странам блока совместные закупки.

Хотя общий потолок цен введен не будет, Еврокомиссия добивается от национальных правительств разрешения предлагать (только в крайних случаях) ценовые ограничения на сделки на хабе TTF. Мера может быть использована до того, как ЕС разработает новый индекс СПГ, чтобы избежать скачков цен и ограничить спекуляции.

Как ранее сообщал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, Еврокомиссия предложит ввести обязательство по совместной закупке не менее 15 процентов используемого в блоке газа. Кроме того, европейским компаниям-покупателям газа предложат сформировать консорциум для заключения долгосрочных контрактов на поставку топлива. С российскими поставщиками подписывать соглашения будет запрещено.

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Виктория Немис
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