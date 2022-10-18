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20:31, 18 октября 2022Силовые структуры

В российском регионе пенсионер зарезал пожилую супругу и спрятал тело на балконе

В Орехово-Зуево пенсионер зарезал 85-летнюю жену из-за ссоры и спрятал ее тело на балконе

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Орехово-Зуево 75-летнего пенсионера обвинили в убийстве 85-летней супруги. Об этом во вторник, 18 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

По данным ведомства, 17 октября родственник нашел тело пенсионерки на балконе квартиры. Тогда фигурант рассказал ему, что зарезал жену из-за ссоры и спрятал на балконе.

Правоохранители задержали мужчину. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он признал вину.

Ранее стало известно, что в Бийске местного жителя задержали за убийство 37-летней бывшей жены ударом ножа в грудь.

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Екатерина Власова
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