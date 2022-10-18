Bloomberg: Турция испытала над Черным морем баллистическую ракету малой дальности

Турция испытала над Черным морем произведенную в стране баллистическую ракету малой дальности. Об этом пишет издание Bloomberg.

Как сообщает источник, запуск ракеты был произведен утром около портового города Ризе. Ракета пролетела 561 километр и упала у берега недалеко от порта Синоп, говорится в издании.

Турция начала проводить испытания собственных баллистических ракет в марте 2018 года.

Ранее Турция получила гарантии США по выходу российской агропродукции на рынки.

