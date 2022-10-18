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16:54, 18 октября 2022Мир

Турция испытала над Черным морем баллистическую ракету

Bloomberg: Турция испытала над Черным морем баллистическую ракету малой дальности

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Турция испытала над Черным морем произведенную в стране баллистическую ракету малой дальности. Об этом пишет издание Bloomberg.

Как сообщает источник, запуск ракеты был произведен утром около портового города Ризе. Ракета пролетела 561 километр и упала у берега недалеко от порта Синоп, говорится в издании.

Турция начала проводить испытания собственных баллистических ракет в марте 2018 года.

Ранее Турция получила гарантии США по выходу российской агропродукции на рынки.

Татьяна Антоненко
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