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19:36, 18 октября 2022Силовые структуры

Пятерых бывших сотрудников МВД осудили за хищение алкоголя и табака из магазинов

В Тюмени пятерых бывших сотрудников МВД осудили за хищение алкоголя и табака из магазинов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Тюмени пятерых бывших сотрудников МВД признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом во вторник, 18 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Людмила Галстян.

Одного из них оштрафовали на 300 тысяч рублей, остальные получили сроки от 2,5 до четырех лет колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданские иски на 2,3 миллиона рублей.

По данным следствия, в 2018 году оперативники разработали план дополнительного заработка. Под предлогом профилактики стражи порядка проводили проверки в магазинах Тюмени и незаконно похищали у владельцев алкоголь и табачную продукцию. После этого они складывали товар в коробки и пакеты и вывозили на машинах.

Кроме того, один из полицейских украл автомобиль Mercedes-Benz знакомого, который уехал из Тюменский области, предоставив поддельный договор купли-продажи и переоформив машину на свою родственницу.

21 июня сообщалось, что в Сочи двоих участковых осудили на семь лет за взятку в 70 тысяч рублей от водителя.

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Елизавета Новикова
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