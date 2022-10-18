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13:01, 18 октября 2022Бывший СССР

В Грузии оценили необходимость введения виз для россиян

Министр финансов Грузии Хуцишвили заявил, что необходимости введения виз для россиян нет
СюжетВизы в Европу:

Фото: Ольга Смольская / РИА Новости

Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили оценил вероятность введения визового режима для россиян. Его слова приводит РИА Новости.

«Существующие сегодня механизмы контроля полностью отвечают тем вызовам, которые стоят перед страной, следовательно, на данном этапе лично я не вижу в этом необходимости», — заявил он.

По его словам, на эту тему можно будет рассуждать в том случае, если существующие в стране механизмы контроля не смогут обеспечить нужный стандарт безопасности в государстве.

Ранее президент республики Саломе Зурабишвили рассказала о возможном введении визовых ограничений для россиян. По ее словам, визовый режим в отношении граждан России на фоне их наплыва в страну не исключен, однако Грузия должна принять это решение вместе с населением.

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Алевтина Запольская
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