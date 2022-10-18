В Москве стали меньше интересоваться «вторичкой»

Garnet Invest: спрос на вторичное жилье в Москве снизился на 14 процентов

К концу сентября 2022 года в Москве снизился спрос на вторичное жилье. О том, что в столице стали меньше интересоваться подобными объектами,со ссылкой на данные компании Garnet Invest сообщает «Российская газета».

За период с января по сентябрь спрос снизился на 14 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. За сентябрь относительно августа показатель уменьшился на семь процентов. По словам экспертов, в дальнейшем спрос на «вторичку» продолжит падать.

Что касается динамики цен, то в компании отметили, что вероятнее всего стоимость квартир не снизится. «Отдельные объекты, где нужно срочно продать, будут продаваться серьезно дешевле, а те собственники, которые не ставят задачу продать быстро, будут стараться держать стоимость», — объяснили в Garnet Invest.

Ранее аналитики Est-a-Tet выяснили, что к концу третьего квартала 2022 года в Москве подешевел квадратный метр жилья на вторичном рынке — динамика достигла восьми процентов относительно второго квартала. Средневзвешенная цена «квадрата» достигла 405,2 тысячи рублей.