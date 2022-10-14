Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:06, 14 октября 2022Среда обитания

В Москве подешевела «вторичка»

Est-a-Tet: вторичные квартиры в Москве подешевели на восемь процентов
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

К концу третьего квартала 2022 года в Москве подешевел квадратный метр жилья на вторичном рынке — динамика достигла восьми процентов относительно второго квартала. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные аналитиков Est-a-Tet.

Средневзвешенная цена «квадрата» достигла 405,2 тысячи рублей. Показатель оказался на 13 процентов ниже, чем в первом квартале текущего года. «Таким образом, на протяжении трех кварталов прослеживается тенденция снижения цен», — уточнили в компании.

Что касается стоимости квартир разного формата, то на данный момент студии в среднем обойдутся в 9,2 миллиона рублей. За однокомнатные придется заплатить 12,7 миллиона рублей. Двухкомнатные стоят 19,1 миллиона рублей, трехкомнатные — 32,4 миллиона рублей.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» выяснили, что по итогам третьего квартала квартиры на вторичном рынке сильнее всего подешевели в Калининграде — в среднем на 10 процентов, до 5,6 миллиона рублей. Второе место по снижению стоимости поделили Санкт-Петербург, Сочи и Казань.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о планах наступления ВСУ на запорожском и лиманском направлениях
Виктория Бекхэм раскрыла причину удаления татуировки с инициалами мужа
В сети появилось эмоциональное письмо Анджелины Джоли Брэду Питту
Россия запретила въезд главе МИД Черногории и министру обороны
Житель Подмосковья неделю проходил со смертельно опасной травмой бедра
Врач перечислила простые способы укрепить иммунитет осенью
В Мариуполе сообщили о неудачной попытке атаки ВСУ
Опрос показал разочарование британцев политикой Лиз Трасс
iPhone 14 Plus провалился в продаже
В Белоруссии опровергли введение в стране режима КТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.