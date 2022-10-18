Подсчитан объем выбрасываемого россиянами золота

РЭО: россияне ежегодно выбрасывают около 500 килограммов золота

Ежегодно в России на свалки попадает до 500 килограммов золота в составе электронных отходов. Объем выбрасываемого гражданами золота подсчитали специалисты Российского экологического оператора (РЭО), сообщает телеканал «360» со ссылкой на выступление гендиректора организации Дениса Буцаева на Российском экологическом форуме.

По словам главы РЭО, в стране каждый год образуется около 1,5 миллиона отходов электронного и электрического оборудования. При этом большую часть из них — 67 процентов — составляет бытовая техника, на которую приходится приблизительно 955 тысяч тонн, а также климатическое и холодильное оборудование, доля которого оценивается в 22 процента от общего числа отходов.

Буцаев добавил, что, по данным информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям, содержание драгметаллов в печатных платах составляет от 25 граммов на тонну. При этом средняя масса золота находится в диапазоне 25 до 1000 граммов на тонну, серебра — от 250 до 5000 граммов, платины — от 5 до 40 граммов, а палладия — от 5 до 100 граммов. Таким образом, вместе с ненужной бытовой техникой россияне могут ежегодно отправлять на свалки около полутонны золота.

Генеральный директор РЭО отметил, что в России перерабатывается лишь пять процентов электронных отходов, а остальные подвергают захоронению, что наносит значительный ущерб окружающей среде. При этом они могут представлять ценность, если вместо этого будут переработаны и использованы вторично.

По мнению Буцаева, решить проблему с недостаточным объемом утилизированных обходов удастся при введении реестра добросовестных утилизаторов, а также составлении четких требований к утилизации электротехники. Кроме того, улучшить ситуацию помогут введение централизованного сбора электронных и электрических отходов, а также стимуляция глубокой переработки.

В августе специалисты РЭО пришли к выводу, что ежегодно в России образуется более 28 миллионов килограммов отходов алюминиевой тары, из которвх перерабатывается 23 миллиона килограммов. Генеральный директор РЭО Денис Буцаев добавил, что переработка алюминиевых отходов лучше всего развита в стране.