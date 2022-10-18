В Кремле рассказали о «ядерном зонтике» над новыми территориями России

Представитель Путина Песков заявил, что «ядерный зонтик» распространяется и на новые земли

Защита новых российских территорий — Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей — осуществляется так же, как и защита всей остальной территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, распространяется ли так называемый «ядерный зонтик» и на территорию новых регионов.

«Все эти территории являются неотъемлемой частью Российской Федерации и, соответственно, все они защищаются, их безопасность обеспечивается ровно на таком же уровне, как вся остальная территория России», — заявил Песков.

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, а также в освобожденных Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы. По их итогам Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России этих территорий.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров напомнил слова Путина о российском ядерном оружии. Он отметил, что Путин неоднократно заявлял, что в ядерной доктрине России предусматриваются лишь ответные меры. По его словам, они призваны не допустить уничтожение страны в результате прямых ядерных ударов или другим типом оружия, которые ставят под угрозу само существование страны.