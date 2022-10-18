Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:48, 18 октября 2022Интернет и СМИ

Цукерберг назвал преимущества WhatsApp перед мессенджером от Apple

Глава Meta Марк Цукерберг назвал мессенджер WhatsApp более безопасным, чем iMessage

Фото: Us House Tv Via Cnp / Globallookpress.com

Руководитель Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг назвал принадлежащий компании мессенджер WhatsApp более безопасным, чем сервис для обмена сообщениями iMessage от Apple. Об этом он заявил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России).

«WhatsApp куда более безопасный и куда лучше обеспечивает приватность, нежели iMessage, благодаря сквозному шифрованию, которое работает как на iPhone, так и на Android и в том числе в групповых чатах», — написал глава компании.

Цукерберг добавил, что пользователи WhatsApp также «одним касанием кнопки» могут настроить все новые чаты на исчезновение. Помимо того, в 2021 году Meta представила сквозное шифрование резервных копий WhatsApp, указал он. По словам предпринимателя, iMessage не обладает вышеуказанными преимуществами.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp и призвал пользователей держаться подальше от этого мессенджера. Он предупредил, что благодаря WhatsApp хакеры могут получить доступ к данным, содержащимся в телефоне.

Вместе с тем руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов счел, что заявление Дурова о WhatsApp обусловлено конкурентной борьбой. Специалист выразил уверенность в том, что любые программы можно считать так или иначе уязвимыми.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
В офисе Зеленского заявили о трех ударах по объекту энергообеспечения в Киеве
Раскрыты жестокие условия работы персонала на фабриках Shein
Цены на газ в Европе резко упали
Названы города России с самой долгой ипотекой
Психолог назвала способы сохранять спокойствие в ожидании повестки
Колебания кислорода ускорили эволюцию миллиард лет назад
Российский пастух при выпасе лошадей насобирал за лето 65 килограммов марихуаны
Появились новые данные о состоянии пострадавших после падения Су-34 в Ейске
Ведущая «Дома-2» назвала подходящий возраст для разговоров с ребенком об «этом»
Седьмая страна присоединилась к бойкоту конгресса FIG из-за участия россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.