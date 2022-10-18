Цукерберг назвал преимущества WhatsApp перед мессенджером от Apple

Глава Meta Марк Цукерберг назвал мессенджер WhatsApp более безопасным, чем iMessage

Руководитель Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг назвал принадлежащий компании мессенджер WhatsApp более безопасным, чем сервис для обмена сообщениями iMessage от Apple. Об этом он заявил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России).

«WhatsApp куда более безопасный и куда лучше обеспечивает приватность, нежели iMessage, благодаря сквозному шифрованию, которое работает как на iPhone, так и на Android и в том числе в групповых чатах», — написал глава компании.

Цукерберг добавил, что пользователи WhatsApp также «одним касанием кнопки» могут настроить все новые чаты на исчезновение. Помимо того, в 2021 году Meta представила сквозное шифрование резервных копий WhatsApp, указал он. По словам предпринимателя, iMessage не обладает вышеуказанными преимуществами.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp и призвал пользователей держаться подальше от этого мессенджера. Он предупредил, что благодаря WhatsApp хакеры могут получить доступ к данным, содержащимся в телефоне.

Вместе с тем руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов счел, что заявление Дурова о WhatsApp обусловлено конкурентной борьбой. Специалист выразил уверенность в том, что любые программы можно считать так или иначе уязвимыми.

