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Призыв Дурова держаться подальше от WhatsApp объяснили

Руководитель Zecurion Ульянов объяснил критику Дуровым WhatsApp конкурентной борьбой

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Globallookpress.com

Специалист по кибербезопасности, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов прокомментировал призыв основателя Telegram Павла Дурова держаться подальше от мессенджера WhatsApp, который предприниматель считает небезопасным. В беседе с 360 он объяснил критику Дуровым сервиса конкурентной борьбой.

«Не стоит считать, будто есть один мессенджер, который абсолютно уникален с точки зрения устройства и безопасности, и другой, который дырявый и плохой и им не стоит пользоваться. Нет, это заявление, скорее, сделано в рамках конкурентной борьбы», — счел Ульянов.

Он указал, что любые программы можно считать так или иначе уязвимыми. По мнению специалиста, тот факт, что сейчас людям не известно о наличии в каком-то либо сервисе уязвимостей, не означает, что их нет.

Помимо того, Ульянов подчеркнул, что программы работают «в естественной живой среде», в связи с чем есть риск человеческого фактора. По его словам, данные даже относительного безопасного сервиса могут быть скомпрометированы сотрудниками.

Ранее сообщалось, что Дуров назвал WhatsApp инструментом слежки. Предприниматель заявил, что с помощью мессенджера хакеры могут получить доступ к данным, содержащимся в телефоне.

Основатель Telegram в прошлом неоднократно критиковал WhatsApp. В частности, в феврале Дуров заподозрил мессенджер в намеренном внедрении уязвимостей. Перед этим он также обвинил WhatsApp в сотрудничестве с американскими спецслужбами.

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Маргарита Щигарева
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