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10:53, 19 октября 2022Россия

Анонсировано новое заседание Совфеда после встречи Совбеза с Путиным

Матвиенко анонсировала новое заседание Совфеда после встречи Совбеза с Путиным

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

После встречи Совета безопасности с президентом России Владимиром Путиным и зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым состоится новое заседание Совета Федерации, анонсировала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передает телеканал «Звезда» в Telegram.

Матвиенко предложила сделать перерыв в работе сенаторов как раз на время проведения Совета безопасности, а потом продолжить в 17:00 по московскому времени.

Кроме того, председатель Совфеда отчитала опаздывающих сенаторов и попросила комитет по регламенту продумать для них наказание. «Ситуация не позволяет нам вести себя расслабленно», — подчеркнула Матвиенко.

18 октября пресс-служба Кремля сообщила, что совещание пройдет в режиме видеоконференции. На нем будут затронуты вопросы нейтрализации угроз нацбезопасности страны в миграционной сфере, а также регулирование миграционных процессов в интересах общественно-политической стабильности в стране.

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Сергей Истомин
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