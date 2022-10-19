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17:33, 19 октября 2022Бывший СССР

Ереван обвинил Баку в препятствовании поиску погибших военных

В Минобороны Армении заявили, что Азербайджан препятствует поиску погибших военных

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Министерство обороны Армении обвинило Азербайджан в препятствовании поиску погибших военных. Об этом заявил пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арам Торосян, передает ТАСС.

«По этому поводу с азербайджанской стороной достигнуты некоторые предварительные договоренности. Также следует зафиксировать, что до настоящего момента азербайджанская сторона препятствует проведению поисковых работ на оккупированных территориях Армении», — сказал он.

Торосян подчеркнул, что армянские власти при участии посредников и международных партнеров ежедневно работают по данному направлению.

Ранее Армения попросила помощь у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в конфликте с Азербайджаном. Также 17 октября страны Европейского союза (ЕС) согласовали гражданскую миссию на армяно-азербайджанской границе для мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе.

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Кристина Есикова
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