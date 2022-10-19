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23:22, 19 октября 2022Мир

Бывший советник президента США заявил о слабости американской армии

Экс-советник президента О’Брайан: армия США слаба и не может вести полномасштабную войну
Роберт О’Брайан

Роберт О’Брайан. Фото: Leah Millis / Reuters

Американская армия не способна вести полномасштабную войну из-за собственной слабости, заявил бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайан в интервью Fox News.

Политик привел данные стратегического исследовательского института США Heritage Foundation, согласно которым сухопутные войска имеют незначительный потенциал, военно-морские силы и военно-космические силы — слабый, а военно-воздушные силы — очень слабый. По его словам, высокую эффективность имеют только морская пехота и ядерные силы.

Экс-советник президента подчеркнул, что в армии Соединенных Штатов налицо существенный недобор личного состава. По данным исследования, в сухопутных войсках недостает 15 тысяч человек, в национальной гвардии — семи тысяч. Отмечается, что флот и ВВС выполнили только десять процентов добора, а морская пехота — 30.

«Армия испытывает нехватку ПТРК Javelin, ПЗРК Stinger, нам нечем снабжать Тайвань; мы не можем модернизировать свой ядерный арсенал», — добавил политик.

О'Брайан считает, что повышение трат на оборонную промышленность не приносит никаких результатов из-за высоких темпов инфляции. «Мы никогда не были слабее», — сказал он.

Ранее стратегический исследовательский институт Heritage Foundation опубликовал индекс военной мощи США на 2023 год, в котором дается оценка боеготовности американской армии. Согласно результатам исследования, вооруженные силы страны оценены как слабые и неспособные обеспечить защиту национальных интересов Штатов. Отмечается, что полученные оценки являются самыми низкими за всю девятилетнюю историю существования индекса.

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Марина Совина
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