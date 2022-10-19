В ДНР заявили об успешном наступлении на авдеевском направлении

Врио главы ДНР Пушилин сообщил об успешном наступлении ВС РФ на авдеевском направлении

Российские военные успешно развивают наступление на авдеевском направлении. Об этом врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что 11-й отдельный гвардейский мотострелковый полк успешно проводит операцию по освобождению поселка Первомайское, взаимодействуя с батальоном «Сомали».

Ранее Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе полностью контролируется Россией, однако у Вооруженных сил Украины все еще остается возможность вести огонь по населенным пунктам региона. При этом он призвал не ждать изменений на линии фронта в ближайшее время.