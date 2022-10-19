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11:25, 19 октября 2022Россия

В ДНР заявили об успешном наступлении на авдеевском направлении

Врио главы ДНР Пушилин сообщил об успешном наступлении ВС РФ на авдеевском направлении

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские военные успешно развивают наступление на авдеевском направлении. Об этом врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что 11-й отдельный гвардейский мотострелковый полк успешно проводит операцию по освобождению поселка Первомайское, взаимодействуя с батальоном «Сомали».

Ранее Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе полностью контролируется Россией, однако у Вооруженных сил Украины все еще остается возможность вести огонь по населенным пунктам региона. При этом он призвал не ждать изменений на линии фронта в ближайшее время.

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Алевтина Запольская
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