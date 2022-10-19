В России заметили стабилизацию цен на поездки за границу

Глава РСТ Барзыкин заявил о стабилизации цен на заграничные поездки в России

Цены на поездки за границу из России стали стабилизироваться, заявил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. О ситуации в туристическом бизнесе специалист высказался в беседе с «Лентой.ру».

Тарифы в целом снизились. И в Турцию, и в Казахстан, и в Армению. Хотя в Казахстан можно было и по сухопутной границе переходить. Ситуация стабилизировалась и нормализовалась Юрий Барзыкин глава РСТ

Сейчас цены определяются только конъюнктурой рынка, добавил Барзыкин. Он отметил, что следующее повышение цен ожидается к ноябрю. Тогда начнутся школьные каникулы, объяснил он. Этот скачок цен предсказуем, так как происходит ежегодно.

«В дальнейшем туристический рынок будет работать в зависимости от конъюнктуры и не будет зависеть от социально-политических и каких-либо факторов. Это не может не радовать. Конечно, туристические потоки в страны СНГ сохраняются. И на школьные каникулы планы большие, и на Рождество, и на Новый год», — поделился специалист.

Сказать, что поэтапное завершение мобилизации по регионам России запустило снижение цен в туриндустрии, нельзя, подчеркнул Барзыкин.

«Комплекс факторов повлиял, — уточнил специалист. — Цены начали стабилизироваться до объявления об отмене частичной мобилизации. Те, кто желал, к этому моменту уже улетели или нет. Причины комплексные, нельзя сказать, что вот в Москве мобилизацию отменили и цены сразу упали. Есть связь, это важный фактор, но в целом и до объявления уже началась стабилизация».

Также Барзыкин добавил, что проблем с билетами в Россию или из страны не наблюдается.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что процесс частичной мобилизации в тех российских регионах, которые справились с мобилизационным заданием, уже исчерпан и остановлен.

Министерство обороны России для каждого региона установило мобилизационные показатели по численности и ряд субъектов констатирует, что задание выполнено, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее представитель Кремля сообщил, что заявление президента России Владимир Путина или издание им Указа о завершении частичной мобилизации в стране пока не планируется. «Что касается президентского указа, то в настоящий момент его нет, мы будем вас информировать», — пообещал пресс-секретарь главы государства.