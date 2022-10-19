Белорусы не cмогут попасть в санаторий из-за Тихановской

МИД Литвы заявил, что не выдаст визы гражданам Белоруссии без одобрения Тихоновской

Граждане Белоруссии, намеревающиеся получить визу, чтобы попасть в санаторий «Беларусь», который находится в Литве, в городе Друскининкай, должны получить одобрение в бюро Светланы Тихановской, заявили в министерстве иностранных дел (МИД) прибалтийской республики. Об этом сообщаетТАСС.

Дипведомство Литвы предложило санаторию обратиться в организацию Тихановской, чей Telegram-канал признан экстремистским в Белоруссии, со списком граждан, которые должны прибыть на лечение.

Если бюро Тихановской одобрит этот список, то «МИД будет готов рассмотреть вопрос выдачи виз».