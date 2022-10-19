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10:43, 19 октября 2022Россия

В Крыму система ПВО сбила беспилотник

Советник главы Крыма Крючков сообщил о сбитом системой ПВО беспилотнике на полуострове

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Крыму сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате удалось сбить беспилотник, сообщил советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что небо полуострова находится под защитой, и призвал жителей сохранять спокойствие.

«Враг устраивает провокации. Мы готовы к ним», — написал Крючков, подтвердив информацию, что система ПВО также сбила беспилотник в Севастополе.

До этого о работе системы ПВО в городе сообщал губернатор Михаил Развожаев. По его данным, обломки беспилотника упали на жилую постройку в частном секторе Севастополя. Впоследствии на месте падения БПЛА возник небольшой пожар, его оперативно потушили.

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Анастасия Шейкина
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