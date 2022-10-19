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15:52, 19 октября 2022Из жизни

Мужчина начал питаться найденными на обочинах мертвыми животными

The Mirror: британец Симпсон 30 лет питался оленями и белками, попавшими под колеса

Фото: Paul Hermann / Unsplash

Житель британского города Брайтон начал питаться найденными на обочинах мертвыми животными, так как выступает против нерационального использования еды. Об этом сообщает The Mirror.

48-летний Тим Симпсон уже 30 лет ест животных, которые попали под колеса, и сравнивает поиск мертвых зверей со сбором ягод. Больше всего ему нравится находить погибших оленей и вяхирей. Белки, по его мнению, хороши, но найти их нелегко, а вот барсуков он предпочитает избегать.

«Я думаю, проблема противников такого питания — в убеждении, что все, что можно найти на обочине, заведомо испорчено и раздавлено. Но туши остаются в хорошем состоянии, даже если зверя сбил автомобиль на скорости 60-80 километров в час», — утверждает мужчина.

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По словам Симпсона, отличить животное, которое погибло несколько часов назад, можно по трупному окоченению. Если же туша еще теплая, животное сбили не более 20 минут назад. В то же время мужчина призывает последователей быть осторожнее в жаркую погоду и не есть то, что плохо пахнет.

Жена и сын Симпсона тоже любят есть сбитых животных и хранят в морозилке запас добычи, который мужчина пополняет при каждой возможности: однажды он ухитрился подобрать мертвого оленя по дороге на похороны тещи.

Ранее сообщалось, что жительница городского округа Экурхулени, ЮАР, села на мясную диету и питается исключительно убитыми собственноручно животными. Она утверждает, что ходит на охоту только тогда, когда в ее холодильнике заканчивается запас еды.

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Алиса Дмитриева
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