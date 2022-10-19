Мужчина начал питаться найденными на обочинах мертвыми животными
Житель британского города Брайтон начал питаться найденными на обочинах мертвыми животными, так как выступает против нерационального использования еды. Об этом сообщает The Mirror.
48-летний Тим Симпсон уже 30 лет ест животных, которые попали под колеса, и сравнивает поиск мертвых зверей со сбором ягод. Больше всего ему нравится находить погибших оленей и вяхирей. Белки, по его мнению, хороши, но найти их нелегко, а вот барсуков он предпочитает избегать.
«Я думаю, проблема противников такого питания — в убеждении, что все, что можно найти на обочине, заведомо испорчено и раздавлено. Но туши остаются в хорошем состоянии, даже если зверя сбил автомобиль на скорости 60-80 километров в час», — утверждает мужчина.
По словам Симпсона, отличить животное, которое погибло несколько часов назад, можно по трупному окоченению. Если же туша еще теплая, животное сбили не более 20 минут назад. В то же время мужчина призывает последователей быть осторожнее в жаркую погоду и не есть то, что плохо пахнет.
Жена и сын Симпсона тоже любят есть сбитых животных и хранят в морозилке запас добычи, который мужчина пополняет при каждой возможности: однажды он ухитрился подобрать мертвого оленя по дороге на похороны тещи.
Ранее сообщалось, что жительница городского округа Экурхулени, ЮАР, села на мясную диету и питается исключительно убитыми собственноручно животными. Она утверждает, что ходит на охоту только тогда, когда в ее холодильнике заканчивается запас еды.