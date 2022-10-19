Женщина влюбилась в мужа любовницы своего мужа

The Mirror: женщина нашла любовь благодаря измене мужа

Пользовательница Reddit анонимно рассказала, что влюбилась в мужа женщины, с которой ее муж завел роман на стороне. На ее историю обратило внимание издание The Mirror.

36-летняя автор поста рассказала, что ее мужу 38 лет. У них есть шестилетняя дочь. Жизнь женщины перевернулась, когда она узнала, что возлюбленный ей изменяет. Но затем она сама нашла новую любовь в лице мужа этой женщины.

«Год назад я узнала, что мой муж спит со своей 30-летней подчиненной. Как? Ее 35-летний муж сообщил мне об этом», — написала она. Любовница мужа была с ней знакома и, по ее словам, души не чаяла в их дочери.

После этого автор поста и муж любовницы решили встретиться. Женщина рассказала ему, что осталась без работы после пандемии COVID-19 и не смогла бы обеспечивать свою дочь в случае развода. У мужчины было трое детей, поэтому он понимал ее положение. Обманутые супруги договорились выждать несколько месяцев, прежде чем предъявлять претензии изменникам.

После этого разговора они начали перезваниваться несколько раз в неделю и общаться на другие темы. Затем они начали встречаться: ходили на прогулки, в кафе и кино. За последние несколько месяцев они почти не говорили о своих супругах.

Недавно во время пикника мужчина признался автору поста в любви. Он пояснил, что сам не знает, настоящие ли это эмоции или реакция на измену жены. «Я не знала, что на это ответить. Я сказала, что меня пугает мысль, что эти чувства могут рассеяться после того, как мы освободимся от обидчиков. Он улыбнулся и сказал, что нужно рискнуть и проверить», — написала пользовательница Reddit. Женщина подчеркнула, что не знает, что ей делать дальше.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok застукала бойфренда в постели с другой женщиной, но вместо разборок просто легла поспать рядом. Она заявила, что в ту ночь спала как младенец.