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00:46, 19 октября 2022Россия

В Белгороде рассказали о состоянии пострадавших при обстреле города ВСУ

Губернатор Гладков назвал состояние пострадавших при обстреле Белгорода удовлетворительным

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал удовлетворительным состояние двух мужчин, пострадавших во время обстрела в Белгороде. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что молодого человека перевели из реанимации в общую палату. Глава региона подчеркнул, что в больнице имеются все необходимые медикаменты.

Гладков также рассказал о мужчине из Шебекинского городского округа, который 16 октября наступил на мину и остался без стопы. На заживление ран потребуется две недели, после этого мужчина пройдет обязательный курс реабилитации, добавил губернатор «Всех пострадавших после обстрела жителей обязательно отправим на реабилитацию в санатории. Самое главное, что живы, с остальными проблемами справимся», — заключил Гладков.

16 октября стало известно о трех пострадавших из одной семьи после обстрела Белгорода. Двое мужчин — отец и сын — получили осколочные ранения и были доставлены в больницу. Еще одной пострадавшей — женщине — помощь оказали на месте. Тогда Гладков сообщал, что в городе наблюдаются незначительные повреждения домов, заборов и машин.

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Марина Совина
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