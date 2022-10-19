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22:30, 19 октября 2022Спорт

ЦСКА проиграл «Торпедо» в матче Кубка России

ЦСКА проиграл «Торпедо» со счетом 0:1 в матче Кубка России

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Московский ЦСКА проиграл столичному «Торпедо» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 11-й минуте пенальти реализовал полузащитник «Торпедо» Марио Чурич.

Таким образом, после четырех матчей ЦСКА лидирует в турнирной таблице группы D, имея в активе девять очков. «Торпедо» занимает третье место, набрав шесть очков.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом», а «Торпедо» примет «Сочи». Обе встречи пройдут 8 ноября.

Анастасия Борисова
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