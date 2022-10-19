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16:35, 19 октября 2022Интернет и СМИ

В Госдуме призвали к киберударам по Украине

Глава комитета Госдумы Хинштейн призвал к киберударам по центрам принятия решений Украины

Фото: Oleksandr Zhabin / Unplash

Глава комитета Государственной Думы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что России необходимо открыть IT-фронт, и призвал к проведению киберударов по Украине. На тему ведения кибервойны депутат порассуждал в своем Telegram-канале.

«Мы не можем просто защищаться от непрекращающихся кибератак и попыток "положить" нашу критическую информационную инфраструктуру», — отметил Хинштейн. По его мнению, в сфере кибербезопасности Россия должна переходить от обороны к нападению.

Депутат счел, что киберудары по инфраструктуре необходимы, так как вывод из строя системы военного управления не менее важен, чем физическое уничтожение самих органов управления. Хинштейн также выразил уверенность в том, что России давно пришла пора открыть полноценный IT-фронт. «Все возможности для создания этого фронта у России есть: и человеческие, и технологические!» — счел глава комитета Госдумы.

В августе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США совместно с рядом европейских стран создают «цифровые плацдармы» для атак на Россию. По словам политика, подобные киберцентры, в частности, уже действуют в Польше, Эстонии и Латвии.

В мае президент России Владимир Путин сообщил, что против страны развязана масштабная война в киберпространстве. По словам главы государства, с началом спецоперации на Украине атаки стали «более острыми и серьезными».

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Денис Савосин
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