Новые гаджеты Apple раскритиковали

The Verge: для зарядки стилуса в новом iPad необходим отдельный переходник

Для зарядки стилуса в iPad 10-го поколения необходимо приобрести новый переходник. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты медиа выяснили, что новый планшет Apple совместим со стилусом Apple Pencil первого поколения, однако аксессуар невозможно зарядить от iPad. Девайс имеет порт USB-C притом, что стилус оснащен разъемом Lightning. Для зарядки нужно приобрести переходник за девять долларов. Также авторы обратили внимание, что имеющиеся в наличии внешние физические клавиатуры несовместимы с новыми iPad Pro.

«Вся экосистема аксессуаров Apple для iPad теперь кажется фрагментированной и запутанной, особенно когда многие из существующих аксессуаров уже работают на разных устройствах», — отметили журналисты. Специалисты раскритиковали подход американской компании, отметив, что Apple необходимо перестать «дробить» девайсы в собственной экосистеме.

Журналисты также отметили, что для того, чтобы новые планшеты были совместимы со старыми аксессуарами, габариты устройств нужно было немного уменьшить.

Apple представила новые планшеты 18 октября. Компания анонсировала базовый iPad 10-го поколения и флагманские планшеты iPad Pro на процессоре M2.