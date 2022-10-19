Богатые покупатели массово заинтересовались жильем в Дубае

Bloomberg: четыре тысячи миллионеров вложатся в недвижимость в Дубае в 2022 году

Богатые покупатели со всего мира массово заинтересовались недвижимостью в Дубае — по данным консалтинговой компании Henley & Partners, в 2022 году в приобретение жилья на популярном курорте вложатся четыре тысячи миллионеров, а суммарно покупатели привлекут самую большую долю частного капитала в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

В августе прошлого года покупатели инвестировали в приобретение жилья в Дубае 6,6 миллиарда долларов, сумма стала рекордной за последние 12 лет. Рынок недвижимости в курортном городе пользуется популярностью, так как для иностранных инвесторов в недвижимость доступна долгосрочная виза на десять лет. Еще одним преимуществом для покупателей служит то, что жилье там можно купить относительно анонимно, так как информация о собственниках не находится в открытом доступе. Кроме того, при покупке элитной недвижимости в Дубае будущему владельцу необходимо оплатить налог на передачу имущества в размере четырех процентов, тогда как, например, в городах Великобритании аналогичный показатель составляет 15 процентов и более.

Россиян рынок недвижимости Дубая привлекает тем, что власти ОАЭ не ввели никаких санкций против РФ. По словам экспертов, некоторые покупатели предпочитают переводить всю сумму за покупку недвижимости авансом из-за опасений по поводу продления западных санкций и дальнейшего отключения банков от системы SWIFT, а другие обходят ограничения за счет возможности оплаты такой покупки в ОАЭ в криптовалюте. По данным аналитиков BetterHomes, за первое полугодие 2022 года количество сделок на местном рынке жилья с россиянами подскочило на 164 процента.

По данным Knight Frank, за период с сентября 2021-го по сентябрь 2022-го средние цены на недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах выросли на 70,3 процента. При этом за год средняя стоимость жилья в Париже поднялась на 8,9 процента, в Нью-Йорке — на 7,3 процента, а в Лондоне — на 2,5.

Эксперты рынка прогнозируют, что его развитие может замедлиться, так как после предыдущего бума, который наблюдался в 2008 году и сопровождался активным строительством жилья, в 2009-м последовал значительный спад и снижение цен более чем на 50 процентов. Однако застройщики сообщили изданию, что не намерены замедлять темпы возведения новостроек и беспокоиться из-за потенциальных рисков.

Ранее в октябре эксперты портала Emirates.Estate сообщили, что в сентябре 2022 года спрос на недвижимость в ОАЭ среди граждан России подскочил на 104,16 процента относительно августа.