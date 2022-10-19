В Британии назвал причину кризиса в Евросоюзе

Spiked: «зеленая» идеология стала причиной текущего кризиса в Евросоюзе

Доцент кафедры экономики и политологии Университета Вебстера в Вене Ральф Шеллхаммер в своей статье для Spiked назвал причину кризиса в Европейском союзе (ЕС).

Экономист заявил, что нынешний экономический кризис угрожает Европе и приведет к долгосрочным последствиям. «За этой рецессией не обязательно последует период модернизации и роста. Совсем наоборот. Она вполне может привести к быстрой деиндустриализации Европы», — подчеркнул он.

Эксперт напомнил о периоде экономической депрессии в прошлом веке, после которого в Европе был успешно восстановлен уровень благосостояния региона, «опираясь на высокий уровень предпринимательской энергии и интеллектуального капитала». По его словам, на сегодняшний день эта созидательная энергия «выхолощена и подавлена», а на смену ей пришла «зеленая» идеология. Он добавил, что большую часть ущерба ЕС нанес себе сам.

Шеллхаммер подчеркнул, что когда-то в европейских странах добывался большой объем собственного природного газа. Однако в период с 2011 по 2021 год добыча сократилась вдвое, а ФРГ постепенно сократила производство электроэнергии за счет атомной энергии. По его словам, это и заложило предпосылки для текущего кризиса.

«По мере того как Грета Тунберг становилась более влиятельной, чем среднестатистический премьер-министр, накапливался эффект от антиэнергетической политики, разрушающей промышленную базу Европы», — написал эксперт.

Экономист считает, что в настоящее время можно говорить о деиндустриализации на фоне значительного сокращения промышленности по всей Европе. По его мнению, экономические проблемы в Евросоюзе только начинаются.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что в случае введения потолка цен на нефть и прекращения поставок российского газа в Европу в регионе может повториться финансовый кризис 2008 года. «Если будет рецессия в наиболее развитых и богатых странах, то есть спад производства и замедление темпов экономического роста, то это приведет к проблемам и в нашей стране. Поскольку стоимость энергоносителей — нефти и газа — упадет в разы», — предрек политолог.