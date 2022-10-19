В Иране назвали координаторов массовых протестов

Fars: иранские спецслужбы считают посольство ФРГ в Тегеране координатором протестов

Иранские спецслужбы выявили координаторов массовых протестов, которые охватили страну после смерти Махсы Амини. По результатам расследования, участие в их организации принимало посольство Германии в Тегеране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

По данным журналистов, сотрудники посольства встретились в Тегеране с дипломатами из других европейских стран, чтобы найти способы повлиять на уровень социальной напряженности внутри страны.

Как утверждает агентство, таким образом германское посольство «координировало зарубежные правительства и международные организации для усиления давления на внутреннюю обстановку в Исламской Республике».

В сентябре Махсу Амини в Тегеране задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Девушку, которая вышла на улицу в платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок. Пока брат ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи, которая отвезла ее в больницу. Через несколько дней она скончалась, не приходя в сознание.

Вскоре после произошедшего в Иране начались протесты. Возмущение местных жителей вызвал тот факт, что причиной гибели девушки назвали проблемы с сердцем. Однако, по утверждению правозащитников, в момент госпитализации у Амини шла кровь из ушей и был сломан череп, что указывало на избиение.